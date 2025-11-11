Базовий Toyota Hilux 2026 року зберіг "механіку" і старомодний характер

Як пише Motor1, автовиробник вирішив показати базову версію пікапа для Таїланду, довівши, що ринок для утилітарних робочих машин усе ще існує. Модель дев’ятого покоління зберігає сталеві диски, галогенні фари й навіть нефарбовані дверні ручки та дзеркала, а в салоні — тканинні сидіння та жорсткий пластик без жодних декоративних вставок.

Детальніше: Toyota представила абсолютно новий Hilux: вперше в електричній версії

Під капотом все без сюрпризів: надійні бензинові та дизельні “четвірки”, задній привід і проста механіка. Toyota підтвердила, що ця конфігурація не перейшла на нову платформу, тож Hilux продовжує спиратися на перевірену часом архітектуру.

Для різних ринків передбачено кілька типів кузова — від однокабінної версії до Double Cab, яка залишиться основною для Європи. А в майбутньому сімейство Hilux розшириться: у 2025 році з’явиться електрична модифікація, а у 2028-му — версія на водневих паливних елементах.

Також цікаво: На Вінниччині діти й дорослі передали військовим пікапи та позашляховики

Хоча вищі комплектації вже отримали сучасний мультимедійний екран і оновлений салон, базова модель лишилася справжньою “робочою конячкою” — саме за це Hilux цінують у світі понад п’ять десятиліть. З 1968 року продано понад 21 мільйона цих пікапів, і нова генерація, схоже, лише зміцнить цю легендарну репутацію.