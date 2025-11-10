Toyota представила абсолютно новий Hilux: вперше в електричній версії

Новий Hilux BEV стане першим електричним пікапом Toyota, з нульовим рівнем викидів і повним приводом. Він оснащений літій-іонною батареєю ємністю 59,2 кВт-год та двома електромоторами — по одному на кожній осі.

Читайте також: Toyota відкликає понад мільйон автомобілів через проблему з камерою заднього виду

Автовиробник декларує, що передній видає 205 Нм, задній — 268,6 Нм, забезпечуючи постійний повний привід. Попередні дані свідчать про запас ходу близько 240 км за циклом WLTP, корисне навантаження 715 кг і буксирувальну здатність до 1600 кг.

Toyota підкреслює, що позашляхові характеристики моделі збережено завдяки системі Multi-Terrain Select, а батарея має спеціальний захист від води й пошкоджень. Електричний Hilux надійде у продаж у грудні 2025 року, а пізніше — у 2028-му — до нього приєднається версія на водневих паливних елементах.

Також цікаво: Як виглядає перший у світі Land Cruiser Prado зі стилем від Liberty Walk: фото, відео

Hilux Hybrid 48V — головна ставка для Європи

У Європі Toyota робить акцент на гібридному Hilux 48V, який поєднує 2,8-літровий дизельний двигун із літій-іонною батареєю на 48 В, генератором і перетворювачем струму. Система покращує реакцію на старті, знижує витрати пального і робить рух плавнішим.

Гібридна система не вплинула на функціональність: Hilux 48V може перевозити до 1 тонни вантажу і тягнути причепи масою до 3500 кг. Компоненти розташовані з урахуванням складних умов експлуатації — зокрема, автомобіль зберіг здатність долати броди глибиною до 700 мм.

На ринках Сходу залишаться традиційні силові агрегати — потужний 2,8-літровий дизель, який замінює 2,4-літровий, і 2,7-літровий бензиновий двигун.

Читайте також: Найбільшим оновленням Toyota 4Runner 2026 року є його ціна

Новий дизайн і технології

Зовнішність Hilux виконана в стилі “міцний і спритний”, із масивною решіткою, вузькими фарами та написом TOYOTA на планці між ними. У салоні — 12,3-дюймова цифрова панель приладів, сенсорний дисплей мультимедіа до 12,3 дюймів, нові матеріали обробки та поліпшена ергономіка.

Hilux отримав електропідсилювач керма (вперше в історії моделі), бездротову зарядку, оновлені USB-порти, а також розширений пакет Toyota T-Mate, що включає систему моніторингу водія, контроль сліпих зон і функцію екстреного зупинення. Через застосунок MyToyota власники можуть дистанційно контролювати стан автомобіля, заряд батареї або навіть аналітику водіння для автопарків.