Найбільшим оновленням Toyota 4Runner 2026 року є його ціна

Після повного редизайну у 2025 році новий 4Runner отримав лише одне помітне оновлення. Toyota підтвердила, що відключення стабілізатора тепер стане опцією для комплектації TRD Off-Road Premium із гібридною установкою i-Force Max. Це, схоже, єдине оновлення в усьому модельному ряду, проте ціни зросли для більшості комплектацій на 800 доларів, а для TRD Pro — на цілу тисячу (до 67 900 доларів).

Навіть у базовій версії SR5 4Runner залишається добре укомплектованим: світлодіодні фари, рейлінги на даху, 17-дюймові легкосплавні диски, 7-дюймова цифрова панель приладів і 8-дюймова мультимедіа з вісьмома динаміками. Серед асистентів — адаптивний круїз-контроль, утримання смуги, автоматичне гальмування з розпізнаванням пішоходів, а також моніторинг сліпих зон і система допомоги в заторах.

Базова силова установка — 2,4-літровий чотирициліндровий турбодвигун потужністю 278 к.с. і 429 Нм крутного моменту, який працює з 8-ступеневим “автоматом”. Повний привід доступний як опція. Топові комплектації, включно з TRD Pro і Trailhunter, отримали гібридну систему i-Force Max, що видає 326 к.с. і 630 Нм, також у парі з восьмиступеневою АКП і стандартним повним приводом.

Найдорожчі моделі 4Runner пропонують преміальні матеріали та розширене оснащення, зокрема шкіряне кермо з підігрівом, вентильовані сидіння SofTex, двозонний клімат-контроль, бездротову зарядку, 12,3-дюймову цифрову панель і 14-дюймовий центральний екран. Для TRD Pro також пропонуються підсвічена решітка радіатора Toyota, захисні пластини, спортивна вихлопна система та 18-дюймові матові колеса.

Ціни на Toyota 4Runner 2026 року: