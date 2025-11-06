Самым большим обновлением Toyota 4Runner 2026 года является его цена

После полного редизайна в 2025 году новый 4Runner получил лишь одно заметное обновление. Toyota подтвердила, что отключение стабилизатора теперь станет опцией для комплектации TRD Off-Road Premium с гибридной установкой i-Force Max. Это, похоже, единственное обновление во всем модельном ряду, однако цены выросли для большинства комплектаций на 800 долларов, а для TRD Pro - на целую тысячу (до 67 900 долларов).

Читайте также: Toyota анонсирует дебют нового Hilux в Европе: премьера уже 10 ноября

Даже в базовой версии SR5 4Runner остается хорошо укомплектованным: светодиодные фары, рейлинги на крыше, 17-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовая цифровая панель приборов и 8-дюймовая мультимедиа с восемью динамиками. Среди ассистентов - адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов, а также мониторинг слепых зон и система помощи в пробках.

Базовая силовая установка - 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 278 л.с. и 429 Нм крутящего момента, который работает с 8-ступенчатым “автоматом”. Полный привод доступен как опция. Топовые комплектации, включая TRD Pro и Trailhunter, получили гибридную систему i-Force Max, выдающую 326 л.с. и 630 Нм, также в паре с восьмиступенчатой АКП и стандартным полным приводом.

Также интересно: Toyota показала концепты будущего: от электрического "карлика" до стильного HiAce

Самые дорогие модели 4Runner предлагают премиальные материалы и расширенное оснащение, в частности кожаный руль с подогревом, вентилируемые сиденья SofTex, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, 12,3-дюймовую цифровую панель и 14-дюймовый центральный экран. Для TRD Pro также предлагаются подсвеченная решетка радиатора Toyota, защитные пластины, спортивная выхлопная система и 18-дюймовые матовые колеса.

Цены на Toyota 4Runner 2026 года: