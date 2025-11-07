Toyota відкликає понад мільйон автомобілів через проблему з камерою заднього виду

Як повідомляє Motor1, у деяких автомобілях концерну Toyota, оснащених блоком керування системи допомоги при паркуванні, виявлено дві потенційні несправності. Зображення із задньої камери може зависнути на екрані мультимедійної системи, якщо водій вмикає задній хід занадто швидко після запуску двигуна — у проміжку між 0,7 та 2,6 секунди.

Читайте також: Як виглядає перший у світі Land Cruiser Prado зі стилем від Liberty Walk: фото, відео

В окремих випадках зображення може взагалі не з’явитися під час наступного запуску автомобіля, якщо машину коротко вмикали та вимикали. Під час випробувань компанія встановила, що в деяких сценаріях екран може зависати до 1,8 секунди — цього цілком достатньо, щоб не помітити перешкоду, пішохода або навіть дитину, яка потрапляє в зону заднього ходу.

Проблему вперше зафіксували у квітні 2024 року, коли до Toyota надійшли польові звіти з Японії. Після внутрішніх перевірок компанія виявила помилку в алгоритмі оптичного вирівнювання камери. Якщо два процеси запису даних збігаються в межах перших 12,5 секунд після запуску авто, система може дати збій.

Також цікаво: Найбільшим оновленням Toyota 4Runner 2026 року є його ціна

Через це Toyota вирішила провести офіційне відкликання, щоб привести автомобілі у відповідність до федеральних стандартів безпеки в США. До списку потрапили практично всі сучасні моделі Toyota та Lexus, а також навіть електричний Subaru Solterra, який створено спільно з Toyota.

Lexus:

ES (2023–2025)

GX (2024–2025)

LC (2024–2025)

LS (2023–2025)

LX (2022–2025)

NX (2022–2025)

RX (2023–2026)

RZ (2023–2025)

TX (2024–2026)

Subaru:

Solterra (2023–2025)

Toyota:

bZ4X (2023–2025)

Camry (2025–2026)

Crown / Crown Signia (2023–2026)

Grand Highlander (2024–2026)

Highlander (2023–2025)

Land Cruiser (2024–2025)

Mirai (2023–2025)

Prius (2023–2025)

RAV4 (2023–2025)

Sienna (2025)

Venza (2023–2024)

Toyota вже почала інформувати власників про відкликання. У повідомленні буде вказано, коли і куди привезти автомобіль. У сервісних центрах фахівці оновлять програмне забезпечення блоку керування Parking Assist — процедура займе небагато часу і буде безкоштовною.

Читайте також: Toyota анонсує дебют нового Hilux в Європі: прем’єра вже 10 листопада

Хоча проблема не механічна, Toyota підкреслює, що потенційний ризик для безпеки є реальним, і закликає власників не ігнорувати повідомлення про відкликання.