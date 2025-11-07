Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за проблемы с камерой заднего вида

Как сообщает Motor1, в некоторых автомобилях концерна Toyota, оснащенных блоком управления системы помощи при парковке, обнаружены две потенциальные неисправности. Изображение с задней камеры может зависнуть на экране мультимедийной системы, если водитель включает задний ход слишком быстро после запуска двигателя - в промежутке между 0,7 и 2,6 секунды.

В отдельных случаях изображение может вообще не появиться при следующем запуске автомобиля, если машину коротко включали и выключали. Во время испытаний компания установила, что в некоторых сценариях экран может зависать до 1,8 секунды - этого вполне достаточно, чтобы не заметить препятствие, пешехода или даже ребенка, который попадает в зону заднего хода.

Проблему впервые зафиксировали в апреле 2024 года, когда в Toyota поступили полевые отчеты из Японии. После внутренних проверок компания обнаружила ошибку в алгоритме оптического выравнивания камеры. Если два процесса записи данных совпадают в пределах первых 12,5 секунд после запуска авто, система может дать сбой.

Из-за этого Toyota решила провести официальный отзыв, чтобы привести автомобили в соответствие с федеральными стандартами безопасности в США. В список попали практически все современные модели Toyota и Lexus, а также даже электрический Subaru Solterra, который создан совместно с Toyota.

Lexus:

ES (2023–2025)

GX (2024–2025)

LC (2024–2025)

LS (2023–2025)

LX (2022–2025)

NX (2022–2025)

RX (2023–2026)

РЗ (2023–2025)

TX (2024–2026)

Subaru:

Solterra (2023–2025)

Toyota:

bZ4X (2023–2025)

Camry (2025–2026)

Crown / Crown Signia (2023–2026)

Grand Highlander (2024–2026)

Highlander (2023–2025)

Land Cruiser (2024–2025)

Mirai (2023–2025)

Prius (2023–2025)

RAV4 (2023–2025)

Сиенна (2025)

Venza (2023–2024)

Toyota уже начала информировать владельцев об отзыве. В сообщении будет указано, когда и куда привезти автомобиль. В сервисных центрах специалисты обновят программное обеспечение блока управления Parking Assist - процедура займет немного времени и будет бесплатной.

Хотя проблема не механическая, Toyota подчеркивает, что потенциальный риск для безопасности является реальным, и призывает владельцев не игнорировать уведомления об отзыве.