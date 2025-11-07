Укр
Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за проблемы с камерой заднего вида

Toyota объявила масштабный отзыв, который коснется более одного миллиона автомобилей в мире - от компактных седанов до флагманских внедорожников. Причина - ошибка в программном обеспечении, которая может привести к зависанию или полному отказу камеры заднего вида, создавая риск для безопасности при маневрировании.
Как сообщает Motor1, в некоторых автомобилях концерна Toyota, оснащенных блоком управления системы помощи при парковке, обнаружены две потенциальные неисправности. Изображение с задней камеры может зависнуть на экране мультимедийной системы, если водитель включает задний ход слишком быстро после запуска двигателя - в промежутке между 0,7 и 2,6 секунды.

В отдельных случаях изображение может вообще не появиться при следующем запуске автомобиля, если машину коротко включали и выключали. Во время испытаний компания установила, что в некоторых сценариях экран может зависать до 1,8 секунды - этого вполне достаточно, чтобы не заметить препятствие, пешехода или даже ребенка, который попадает в зону заднего хода.

Проблему впервые зафиксировали в апреле 2024 года, когда в Toyota поступили полевые отчеты из Японии. После внутренних проверок компания обнаружила ошибку в алгоритме оптического выравнивания камеры. Если два процесса записи данных совпадают в пределах первых 12,5 секунд после запуска авто, система может дать сбой.

Из-за этого Toyota решила провести официальный отзыв, чтобы привести автомобили в соответствие с федеральными стандартами безопасности в США. В список попали практически все современные модели Toyota и Lexus, а также даже электрический Subaru Solterra, который создан совместно с Toyota.

Lexus:

  • ES (2023–2025)
  • GX (2024–2025)
  • LC (2024–2025)
  • LS (2023–2025)
  • LX (2022–2025)
  • NX (2022–2025)
  • RX (2023–2026)
  • РЗ (2023–2025)
  • TX (2024–2026)

Subaru:

  • Solterra (2023–2025)

Toyota:

  • bZ4X (2023–2025)
  • Camry (2025–2026)
  • Crown / Crown Signia (2023–2026)
  • Grand Highlander (2024–2026)
  • Highlander (2023–2025)
  • Land Cruiser (2024–2025)
  • Mirai (2023–2025)
  • Prius (2023–2025)
  • RAV4 (2023–2025)
  • Сиенна (2025)
  • Venza (2023–2024)

Toyota уже начала информировать владельцев об отзыве. В сообщении будет указано, когда и куда привезти автомобиль. В сервисных центрах специалисты обновят программное обеспечение блока управления Parking Assist - процедура займет немного времени и будет бесплатной.

Хотя проблема не механическая, Toyota подчеркивает, что потенциальный риск для безопасности является реальным, и призывает владельцев не игнорировать уведомления об отзыве.

