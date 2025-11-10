Toyota представила совершенно новый Hilux: впервые в электрической версии

Новый Hilux BEV станет первым электрическим пикапом Toyota, с нулевым уровнем выбросов и полным приводом. Он оснащен литий-ионной батареей емкостью 59,2 кВт-ч и двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

Читайте также: Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за проблемы с камерой заднего вида

Автопроизводитель декларирует, что передний выдает 205 Нм, задний — 268,6 Нм, обеспечивая постоянный полный привод. Предварительные данные свидетельствуют о запасе хода около 240 км по циклу WLTP, полезную нагрузку 715 кг и буксировочную способность до 1600 кг.

Toyota подчеркивает, что внедорожные характеристики модели сохранены благодаря системе Multi-Terrain Select, а батарея имеет специальную защиту от воды и повреждений. Электрический Hilux поступит в продажу в декабре 2025 года, а позже — в 2028-м — к нему присоединится версия на водородных топливных элементах.

Также интересно: Как выглядит первый в мире Land Cruiser Prado со стилем от Liberty Walk: фото, видео

Hilux Hybrid 48V - главная ставка для Европы

В Европе Toyota делает акцент на гибридном Hilux 48V, который сочетает 2,8-литровый дизельный двигатель с литий-ионной батареей на 48 В, генератором и преобразователем тока. Система улучшает реакцию на старте, снижает расход топлива и делает движение более плавным.

Гибридная система не повлияла на функциональность: Hilux 48V может перевозить до 1 тонны груза и тянуть прицепы массой до 3500 кг. Компоненты расположены с учетом сложных условий эксплуатации — в частности, автомобиль сохранил способность преодолевать броды глубиной до 700 мм.

На рынках Востока останутся традиционные силовые агрегаты — мощный 2,8-литровый дизель, который заменяет 2,4-литровый, и 2,7-литровый бензиновый двигатель.

Читайте также: Самым большим обновлением Toyota 4Runner 2026 года является его цена

Новый дизайн и технологии

Внешность Hilux выполнена в стиле “крепкий и шустрый”, с массивной решеткой, узкими фарами и надписью TOYOTA на планке между ними. В салоне — 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, сенсорный дисплей мультимедиа до 12,3 дюймов, новые материалы отделки и улучшенная эргономика.

Hilux получил электроусилитель руля (впервые в истории модели), беспроводную зарядку, обновленные USB-порты, а также расширенный пакет Toyota T-Mate, включающий систему мониторинга водителя, контроль слепых зон и функцию экстренной остановки. Через приложение MyToyota владельцы могут дистанционно контролировать состояние автомобиля, заряд батареи или даже аналитику вождения для автопарков.