Бельгийский граф Рено привез в Калуш авто для ВСУ

В сообщении мэрии указано, что ни один из подаренных автомобилей в городе не останется. Пять машин уже передали защитникам из Калуша. Еще десять автомобилей по запросам получат армейцы из других громад.

Техника не новая, но добротная и разных производителей. Среди полутора десятков машин преобладают пикапы и кроссоверы. С фото видно, что там есть Toyota Hilux, видно микроавтобус Mercedes-Benz Vito, другие марки.

Бельгийские благотворители уже не первый раз доставляют конвои в Калуш. У них наладились хорошие связи и сотрудничество с БФ "Братья из Прикарпатья". Нынешний транш также осуществлен в таком взаимодействии.

Среди волонтеров было немало бывших бельгийских военных, которые лично перегоняли собственные машины украинским армейцам. Фото: мэрия Калуша

Технику пригнал солидный отряд благотворителей, среди которых граф Рено де Керхов де Дентергем и олдермен общины Мерельбеке-Мелле Ливен Фоклкарт с соотечественниками. Среди 17 гостей были и украинцы, которые живут в Бельгии.

В составе делегации находится калушец, который уже более 20 лет живет за границей, но не потерял связи с родной громадой.

Также прибыла фура с собранными и купленными бельгийской коммуной товарами и вещами. Среди гуманитарных грузов в Калуш приехали англоязычные книги для юных читателей. Их получила библиотека Калушского лицея №6. Медицинское оборудование, медикаменты и спецодежда достались для Калушской центральной районной больницы.

А вот так в субботу провожали гуманитарный конвой в коммуне Мерельбеке-Мелле. Фото: Дидье Вербаер, Эгберт Лахарт