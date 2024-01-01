Land Rover Discovery через границу ехал как гуманитарка, а дальше - не совсем

Автомобиль Land Rover Discovery 2007 года выпуска перемещался в Украину как гуманитарный груз. В пункте пропуска “Шегини - Медика” работники таможни обратили внимание на представленные для декларирования документы.

Как сообщает Львовская таможня, в товаросопроводительных документах отмечалось, что транспортное средство ввозится в адрес одного из благотворительных фондов города Калуш, что на Прикарпатье. При этом никаких других документов, которые бы удостоверяли перемещение гуманитарного груза с территории Евросоюза, водитель не предоставил.

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Однако в ходе планового осмотра внедорожника, как это традиционно происходит на границе, работники таможни обнаружили декларацию Республики Польши. Тот документ свидетельствовал о совсем другом.

Выяснилось, что ввезенный автомобиль является коммерческим товаром и импортируется в адрес жителя г. Черновцы. При этом покупателем и перевозчиком внедорожника оказался один и тот же черновчанин в статусе руководителя благотворительного фонда.

Изъятый 18-летний внедорожник товарного вида не потерял, но нового хозяина лишится. Фото: Львовская таможня

Псевдоблаготворитель с целью уклонения от уплаты налогов предоставил таможенному органу ложные сведения, нарушив сразу четыре условия по декларированию товара – об отправителе, получателе, стоимости и характере груза.

На этом основании таможенники составили протокол в соответствии с ч. 1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

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Автомобиль стоимостью более 130 тыс. гривен временно изъят. Его дальнейшую судьбу будет решать суд. Вероятнее всего, решение будет не в пользу руководителя благотворительного фонда. Кроме штрафа, он лишится купленного Land Rover Discovery. Это в лучшем случае, поскольку в отдельных случаях может быть и заключение.

Сегодня редакция Авто24 писала, что Верховная Рада приняла закон о конфискации автомобилей, ввезенных с нарушениями таможенных правил. После подписания главой государства он начнет действовать. Так что в любом случае с автомобилем его владельцу придется распрощаться.