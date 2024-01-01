Land Rover Discovery через кордон їхав як гуманітарка, а далі - не зовсім

Автомобіль Land Rover Discovery 2007 року випуску переміщувався в Україну як гуманітарний вантаж. В пункті пропуску "Шегині - Медика" працівники митниці звернули увагу на подані для декларування документи.

Як повідомляє Львівська митниця, в товаросупровідних документах зазначалося, що транспортний засіб ввозиться на адресу одного з благодійних фондів міста Калуш, що на Прикарпатті. При цьому жодних інших документів, які б засвідчували переміщення гуманітарного вантажу з території Євросоюзу, водій не надав.

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Однак в ході планового огляду позашляховика, як це традиційно відбувається на кордоні, працівники митниці виявили декларацію Республіки Польщі. Той документ свідчив про зовсім інше.

З’ясувалося, що ввезений автомобіль є комерційним товаром та імпортується на адресу жителя м. Чернівці. При цьому покупцем і перевізником позашляховика виявився один і той же чернівчанин у статусі керівника благодійного фонду.

Вилучений 18-річний позашляховик товарного вигляду не втратив, але нового господаря позбудеться. Фото: Львівська митниця

Псевдоблагодійник з метою ухилення від сплати податків надав митному органу неправдиві відомості, порушивши відразу чотири умови щодо декларування товару – про відправника, одержувача, вартість й характер вантажу.

На цій підставі митники склали протокол відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

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Автомобіль вартістю понад 130 тис. гривень тимчасово вилучено. Його подальшу долю вирішуватиме суд. Найімовірніше, рішення буде не на користь керівника благодійного фонду. Окрім штрафу, він позбудеться купленого Land Rover Discovery. Це у кращому випадку, оскільки в окремих випадках може буди й ув'язнення.

Сьогодні редакція Авто24 писала, що Верховна Рада прийняла закон про конфіскацію автомобілів, ввезених з порушеннями митних правил. Після підписання главою держави він почне діяти. Так що у будь-якому разі з автомобілем його власнику доведеться розпрощатися.