На Тернопільщині три автівки для ЗСУ "волонтер" продав за 13 000 доларів

ФОТО: ГУНП в Тернопільській області|
Завезений з Польщі "гуманітарний" Opel до ЗСУ все-таки потрапить, але вже за рішенням суду
Псевдоблагодійнику висунуто звинувачення у незаконному використанні з метою прибутку гуманітарної допомоги. Як встановило слідство, фігурант продавав автомобілі, завезені в Україну для потреб ЗСУ.
Справу вели слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області. Співробітники поліції спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали зловмисника під час передачі йому коштів відразу за три автомобілі.
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Як встановлено в ході досудового розслідування, підозрюваний "налагодив злочинну схему з продажу транспортних засобів, які були ввезені з-за кордону на територію України через благодійні фонди". Транспортні засоби призначалися для безплатної передачі нашим захисникам.
Зловмисник, маючи доступ до автомобілів, вирішив збагатитися, продаючи їх. Покупців шукав серед військовослужбовців.
Фото: ГУНП в Тернопільській області
Спостереження під час чергового продажу дало конкретний факт: фігурант отримав від покупця за продані три позашляховики 13 тисяч доларів. Порадіти купі грошей продавець не встиг – одягли на руки кайданки за якусь хвилину-другу.
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Псевдоблагодійнику інкриміновано звинувачення за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.
За таке злочинне діяння стаття передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.