Бельгия подарит Украине три самоходные пушки "Цезарь"

Предварительно такой транш сторонами согласован и решение должно быть положительным. Самоходная установка Caesar, как пишет 7sur7.be со ссылкой на офис министра обороны, будет иметь паспорт завода французской группы Nexter.

Эта самоходная гаубица калибра 155 мм способна делать шесть выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Более 300 этих пушек было продано – в различных конфигурациях шасси. Ее держат на вооружении армии Франции, Дании, Чехии, Таиланда, Индонезии, Ближнего Востока и Украины.

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С февраля 2022 года Франция также поставила в Украину 30 таких самоходок. Артустановки получили с фронта положительные отзывы. Главная привлекательность в том, что эта боевая техника очень мобильная и быстрая. Установка за считанные минуты разворачивается, ведет огонь и быстро покидает позицию, избегая встречного удара врага.

Французская гаубица "Цезарь" на трехосном полноприводном шасси. Фото: Sipa Press

Заказанные Украине три единицы Caesar – это не часть пакета, заказанного у этого же производителя для армии Бельгии. Минобороны разместили на заводе группы Nexter 28 орудий этого типа. Заказ трех самоходок для Украины идет отдельным пакетом.

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18 января Франция вместе с США сформировала "артиллерийскую" коалицию для поддержки украинской армии. В нее входит 25 стран, в том числе Бельгия. Тогда было заявлено о том, что в 2024 году Украине будет предоставлено 72 Caesar в дополнение к шести ею заказанных.

Франция взяла на себя ответственность за поставку двенадцати единиц. Небольшая по размерам территории Бельгия, войдя в эту коалицию в мае, будет поставлять Украине упомянутые выше три самоходки.