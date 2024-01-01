Бельгія подарує Україні три самохідні гармати "Цезар"

Попередньо такий транш сторонами погоджено і рішення має бути позитивним. Самохідна установка Caesar, як пише 7sur7.be з посиланням на офіс міністра оборони, матиме паспорт заводу французької групи Nexter.

Ця самохідна гаубиця калібру 155 мм здатна робити шість пострілів за хвилину на відстань до 40 км. Понад 300 цих гармат було продано — у різних конфігураціях шасі. Її тримають на озброєнні армії Франції, Данії, Чехії, Таїланду, Індонезії, Близького Сходу та України.

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З лютого 2022 року Франція також поставила в Україну 30 таких самохідок. Артустановки отримали з фронту схвальні відгуки. Головна привабливість в тому, що ця бойова техніка дуже мобільна та швидка. Установка за лічені хвилини розгортається, веде вогонь і швидко покидає позицію, уникаючи зустрічного удару ворога.

Французька гаубиця "Цезар" на тривісному повнопривідному шасі. Фото: Sipa Press

Замовлені Україні три одиниці Caesar – це не частина пакета, замовленого у цього ж виробника для армії Бельгії. Міноборони розмістили на заводі групи Nexter 28 гармат цього типу. Замовлення трьох самохідок для України йде окремим пакетом.

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18 січня Франція разом із США сформувала "артилерійську" коаліцію для підтримки української армії. До неї входить 25 країн, у тому числі Бельгія. Тоді було заявлено про те, що у 2024 році Україні буде надано 72 одиниці Caesar на додаток до шести нею замовлених.

Франція взяла на себе відповідальність за постачання дванадцяти одиниць. Невеличка за розмірами території Бельгія, увійшовши до цієї коаліції в травні, постачатиме Україні згадані вище три самохідки.