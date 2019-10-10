Из моторного отсека кроссовера получили более двухсот орехов и кучу "утепления" из мха.

Владельцев съестных припасов застать на месте не получилось – склад не охранялся, но все добро, что достали из-под капота, оставили рядом, поэтому грызуны смогут вернуть себе орехи и спрятать их в другом месте.

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Город Питтсбург в штате Пенсильвания – типичный мегаполис, в котором живой природе остается все меньше места. Найти дупло для хранилища белкам, наверное, тяжело, вот они и приспосабливаются к городской жизни, как могут. Местная жительница обнаружила под капотом своего Kia Sorento целый склад орехов, который накануне зимы организовали белки.

Владелица внедорожника ехала по делам, но вдруг заметила странный запах гари в салоне и услышала сильный грохот. Она позвонила мужу, тот посоветовал остановиться на обочине, открыть капот и провести осмотр. Сделав это, женщина была очень удивлена, а потом прислала фотографию мужчине, чем удивила и его.

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