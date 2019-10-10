З моторного відсіку кросовера дістали більше двохсот горіхів та купу "утеплення" з моху.

Власників їстівних припасів застати на місці не вийшло – склад не охоронявся, але усе добро, що дістали з-під капоту, залишили поруч, тож гризуни зможуть повернути собі горіхи та сховати їх в іншому місці.

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Місто Піттсбург у штаті Пенсільванія – типовий мегаполіс, в якому живій природі залишається все менше місця. Знайти дупло для сховища білкам, вочевидь, важко, от вони і пристосовуються до міського життя, як можуть. Місцева жителька виявила під капотом свого Kia Sorento цілий склад горіхів, який напередодні зими організували білки.



Власниця позашляховика їхала у справах, аж раптом помітила дивний запах гару в салоні і почула сильний гуркіт. Вона зателефонувала чоловікові і той порадив зупинитися на узбіччі, щоб відкрити капот і провести огляд. Зробивши це, жінка була дуже здивована, а потім надіслала фотографію чоловікові, чим подивувала і його.

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