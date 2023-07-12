Машина из тракторных деталей и в самом деле выглядит неплохо, хотя вряд ли может ездить.

Минский тракторный завод, потеряв из-за причастности к российскому вторжению в Украину немалый кусок мирового рынка, стремится дать хотя бы какой-то информационный повод. Потому и показывает странные вещи, вызывающие разве что улыбку.

Вместо новых моделей МТЗ начал показывать непонятные монстро-машины, например гигантский трактороцикл или гоночный болид, изготовленные из тракторных агрегатов и комплектующих. Первый был показан на майской выставке в городе Нови Сад (Сербия) его тамошним дилером "Агропанонка". Там он привлек внимание как смешная фотозона.

Вот так выглядел на выставке в городе Новый Сад демонстрационный байк МТЗ из тракторных деталей. Фото: abw.by

А на днях на зачахшей международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в российском Екатеринбурге показали действующий гоночный тракторомобиль, сделанный под болид "Формулы-1".

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За образец взят удлиненный спортивный низкопосаженный гоночный автомобиль с выступающими из корпуса широкими тракторными колесами на высоком протекторе. Чтобы придать приземистому авто еще большее сходство с трековым болидом, его покрасили в традиционный для гоночного Ferrari красный цвет.

В пояснениях говорится, что автомобиль для гонки настоящий, его характеристики позволяют разогнаться до скорости 320 км/ч, хотя его собрали из тракторных деталей. Если честно, то на таких шинах он развалится от вибрации уже на скорости 130 км/ч. Однако заводчане утверждают, что машина МТЗ полностью рабочая, хотя и массово производиться не будет. Наверное, научились врать у Лукашенко.

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Правда, визуально от тракторов МТЗ там угадывается только обрезанный верхняя капотная крышка с радиаторной решеткой и блоком передних фар.

А это май 2023 года. Так называемый гоночный болид МТЗ с символикой сербской "Агропанонки". Фото: abw.by

В комментариях представителей заводской экспозиции о характеристиках болида говорится о большом желании конструкторов показать возможность применения деталей трактора при изготовлении гоночной машины. Однако о двигателе и трансмиссии, наиболее значимых узлах автомобиля никто из специалистов завода не сообщил. Здесь стоит дизельная версия силового агрегата или бензиновая – тоже неизвестно.

Таким образом, редакция Авто24 выразила большое сомнение в подлинности рабочих характеристик болида МТЗ и его возможности развивать скорость 320 км/ч. Скорее всего это демонстрационный шоу-кар, который катают по выставкам и презентациям для привлечения внимания и фотосессий.

10 июня 2023 г., г. Екатеринбург. Утверждается, что этот гоночный болид МТЗ способен нестись со скоростью 320 км/ч. Вы верите? Фото: adt.by

Более того, гоночный болид оказался "консервным", ведь нынешний премьерный гоночный тракторомобиль четыре года назад уже засветился на праздничных мероприятиях возле проходного завода по поводу дня рождения МТЗ (26 мая 2019 года). Это был статический экспонат, практически один в один совпадающий с нынешним, показанным в Екатеринбурге. Отличие только в том, что сейчас задние колеса больше, разноразмерны относительно передних, сдвоены и с тракторным протектором, чего в 2019 году не было.

2019 год. Так выглядел статический выставочный экспонат, созданный под гоночный тракторомобиль. Фото: abw.by