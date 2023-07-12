Машина з тракторних деталей й насправді має непоганий вигляд, хоча навряд чи може їздити.

Мінський тракторний завод, втративши через причетність до російського вторгнення в Україну чималий шмат світового ринку, прагне дати хоча б якийсь інформаційний привід. Тому й показує дивні речі, які викликають хіба що посмішку.

Замість нових моделей МТЗ почав показувати незрозумілі монстро-машини, як-от гігантський трактороцикл чи гоночний болід, виготовлені з тракторних агрегатів та комплектуючих. Перший був показаний на травневій виставці у місті Нови Сад (Сербія) його тамтешнім дилером "Агропанонка". Там він привернув увагу як забавна фотозона.

Ось так виглядав на виставці в місті Нови Сад демонстраційний байк МТЗ з тракторних деталей. Фото: abw.by

А днями на зачахлій промисловій виставці ІННОПРОМ-2023 у російському Єкатеринбурзі показали ніби-то діючий гоночний тракторомобіль, зроблений під болід "Формули-1".

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За взірець взято видовжений спортивний низькопосаджений гоночний автомобіль з виступаючими з корпусу широкими тракторними колесами на високому протекторі. Щоб надати приземкуватому авто ще більшої схожості з трековим болідом, його пофарбували у традиційний для гоночного Ferrari червоний колір.

У поясненнях йдеться про те, що автомобіль для перегонів справжній, його характеристики дозволяють розігнатися до швидкості 320 км/год, хоча його зібрали з тракторних деталей. Якщо чесно, то на таких шинах він розвалиться від вібрації вже на швидкості 130 км/год. Однак заводчани стверджують, що машина МТЗ повністю робоча, хоча й масово виготовлятися не буде. Мабуть, навчились брехати у Лукашенка.

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Щоправда, візуально від тракторів МТЗ там вгадується тільки обрізана верхня капотна ляда з радіаторною решіткою і блоком передніх фар.

А це травень 2023 року. Так званий гоночний болід МТЗ з символікою сербської "Агропанонки". Фото: abw.by

У коментарях представників заводської експозиції щодо характеристик боліда йдеться про велике бажання конструкторів показати можливість застосування деталей трактора при виготовленні гоночної машини. Однак про двигун і трансмісію, найбільш значущі вузли автомобіля, жодним словом ніхто зі спеціалістів заводу не обмовився. Тут стоїть дизельна версія силового агрегату чи бензинова - також невідомо.

Таким чином, редакція Авто24 висловила великий сумнів щодо справжності робочих характеристик боліда МТЗ та його можливості розвивати швидкість 320 км/год. Більш за все, це демонстраційний шоу-кар, який катають по виставках та презентаціях для привернення уваги та фотосесій.

10 червня 2023 року, м. Єкатеринбург. Стверджується, що цей гоночний болід МТЗ спроможний мчати зі швидкістю 320 км/год. Ви вірите? Фото: adt.by

Більше того, гоночний болід виявися “консервою”, адже нинішній ніби-то прем’єрний гоночний тракторомобіль чотири роки тому вже засвітився на святкових заходах біля прохідної заводу з приводу дня народження МТЗ (25 травня 2019 року). То був статичний експонат, що практично один в один співпадає з нинішнім, показаним у Єкатеринбурзі. Відмінність тільки в тому, що нині задні колеса більші, різнорозмірні щодо передніх, здвоєні та з тракторним протектором, чого у 2019 році не було.

2019 рік. Так виглядав статичний виставковий експонат, створений під гоночний тракторомобіль Фото: abw.by