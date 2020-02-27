Японский суперкар LFA сам по себе является редким "зверем", что стоит немалых денег. Экземпляр, побывавший в гараже знаменитости оценивается еще дороже.

Lexus LFA 2012 года выпуска, который ранее принадлежал Пэрис Хилтон, продается в Кливленде, штат Огайо. Автомобиль с пробегом, выставленный на продажу частным продавцом Marshall Goldman, оценен намного дороже, чем стоил новым.

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Этот Lexus LFA – номер 108 из 500 построенных. Сейчас на одометре спорткара 3930 миль (6324 км), продавец отмечает, что знаменитая блондинка Пэрис Хилтон приобрела автомобиль с пробегом в 27 километров после того, как продала другой LFA, ярко желтый, подаренный ей бойфрендом на 30-летие. Автомобилем звезда реалити-шоу и наследница гостиничного магната владела в течение двух лет, после чего сменила его на McLaren 650S.

Фото: Lexus LFA / Marshall Goldman

Состояние этого Lexus LFA близко к идеалу, двухцветный салон выглядит чистым и свежим, а 4,8-литровый V10 на 553 л. с. Еще имеет в запасе значительный ресурс. На момент появления суперкара Lexus на рынке его стоимость в США составляла 375 000 долларов; бывший автомобиль Хилтон продают за 495 900 долларов.

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