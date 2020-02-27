Японський суперкар LFA сам по собі є рідкісним "звіром", що коштує чималих грошей. Екземпляр, що побував у гаражі знаменитості оцінюється ще дорожче.

Lexus LFA 2012 року випуску, який раніше належав Періс Хілтон, продається у Клівленді, штат Огайо. Автомобіль з пробігом, виставлений на продаж приватним продавцем Marshall Goldman, оцінений набагато дорожче, ніж коштував новим.

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Цей Lexus LFA – номер 108 із 500 збудованих. Зараз на одометрі спорткара 3930 миль (6324 км), продавець зазначає, що знаменита білявка Періс Хілтон придбала автомобіль з пробігом у 27 кілометрів після того, як продала інший LFA, яскраво жовтий, подарований їй бойфрендом на 30-річчя. Автомобілем зірка реаліті-шоу та спадкоємиця готельного магната володіла протягом двох років, після чого змінила його на McLaren 650S.

Фото: Lexus LFA / Marshall Goldman

Стан цього Lexus LFA близький до ідеалу, двоколірний салон виглядає чистим і свіжим, а 4,8-літровий V10 на 553 к.с. ще має в запасі значний ресурс. На момент появи суперкара Lexus на ринку його вартість у США становила 375 000 доларів; колишній автомобіль пані Хілтон продають за 495 900 доларів.

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