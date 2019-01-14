Еще проворней и шустрее "Бентайга".

Компания Bentley показала первое фото самого мощного и самого быстрого Bentayga – версию Speed.

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Новый Bentley Bentayga Speed отличается от остальных Bentayga аэродинамическим обвесом кузова по периметру. В отделке новой версии модели использовано меньше хрома, а радиаторная решетка выполнена в черном цвете.

Значительно важнее внешности мощность Bentayga Speed: производительность шестилитрового W12 твин-турбо возросла до 650 к.с. Тяжелый кроссовер с легкостью выстреливает до сотни менее чем за 4 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/час. Согласно увеличенной мощности было откорректировано и шасси кроссовера.

По предварительной информации от издания Autocar, Bentley Bentayga Speed будет выпущена в этом году, а стоимость возрастет примерно на 25 тысяч долларов, по сравнению со стандартной шестилитровой версии. Таким образом, стоимость кроссовера будет начинаться от 240 тысяч долларов.

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