Ще моторніший та прудкіший "Бентайга".

Компанія Bentley показала перше фото найпотужнішого і найшвидшого Bentayga – версію Speed.

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Новий Bentley Bentayga Speed ​​відрізняється від решти Bentayga аеродинамічним обвісом кузова по периметру. У оздобленні нової версії моделі використано менше хрому, а радіаторна решітка виконана у чорному кольорі.

Значно важливішою за зовнішність є потужність Bentayga Speed: продуктивність шестилітрового W12 твін-турбо зросла до 650 к.с. Важкий кросовер з легкістю вистрілює до сотні менш ніж за 4 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Відповідно до збільшеної потужності було відкореговано і шасі кросовера.

За попередньою інформацією від видання Autocar, Bentley Bentayga Speed буде випущено цього року, а вартість зросте приблизно на 25 тисяч доларів, порівняно з стандартною шестилітровою версією. Таким чином вартість кросовера буде починатись від 240 тисяч доларів.

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