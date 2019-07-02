Британский спорткар стал самым быстрым серийным автомобилем в подъеме на гору.

Трассу на горных склонах Continental GT прошел со средней скоростью в 113 км/ч. А общий результат оказался на 8,4 секунды лучше, чем предыдущий.

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В прошлом месяце компания Bentley заявила о намерении установить новый рекорд "Пайкс-Пик" для серийных автомобилей. Обещание выполнено и Continental GT завоевал звание лучшего среди серийных спорткаров на этой трассе. Победа была посвящена 100-летию марки.

За рулем автомобиля был легендарный пилот Рос Миллен. В прошлом году он поднялся на гору за 10 минут и 49,9 секунды за рулем Bentley Bentayga. На этот раз на более подходящем автомобиле ему удалось показать время 10:18.488. Всю 19,98-километровую трассу американец проехал со средней скоростью 113 км/ч.

Фото: победный Bentley Continental GT и Рос Миллен / Bentley

Pikes Peak или "гонки в облаках" – невероятно сложное соревнование. Старт проходит на высоте 2800 метров над уровнем моря, а финиш находится на высоте 4300 метров. Большинство автомобилей для участия в соревновании оборудуют бортовой системой подачи кислородно-воздушной смеси, чтобы пилоты не чувствовали кислородного голодания.

Такая система была и в Bentley Continental GT Риса Миллена. Также купе было модифицировано с помощью каркаса безопасности и спортивного сиденья пилота с многоточечными ремнями безопасности. Силовой агрегат и шасси остались стоковыми – под капотом спорткара установлен 6-литровый W12, мощностью 635 л.с. и 900 Нм, который работает в связке с 8-ступенчатым автоматом.

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