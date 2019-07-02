Британський спорткар став найшвидшим серійним автомобілем у підйомі на гору.

Трасу на гірських схилах Continental GT пройшов з середньою швидкістю у 113 км / год. А загальний результат виявився на 8,4 секунди кращим, ніж попередній.

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Минулого місяця компанія Bentley заявила про намір встановити новий рекорд “Пайкс-Пік” для серійних автомобілів. Обіцянку виконано і Continental GT завоював звання найкращого серед серійних спорткарів на цій трасі. Перемогу було присвячено 100-річчю марки.

За кермом автомобіля був легендарний пілот Ріс Міллєн. Минулого року він піднявся на гору за 10 хвилин і 49,9 секунди за кермом Bentley Bentayga. Цього разу на більш підходящому автомобілі йому вдалось показати час 10:18.488. Усю 19,98-кілометрову трасу американець проїхав із середньою швидкістю 113 км/год.

Фото: переможний Bentley Continental GT та Ріс Міллєн / Bentley

Pikes Peak чи “перегони у хмарах” – неймовірно складне змагання. Старт проходить на висоті 2800 метрів над рівнем моря, а фініш знаходиться на висоті 4300 метрів. Більшість автомобілів для участі у змаганні обладнують бортовою системою подачі киснево-повітряної суміші, аби пілоти не відчували кисневого голодання.

Така система була і в Bentley Continental GT Ріса Міллєна. Також купе було модифіковане за допомогою каркаса безпеки та спортивного сидіння пілота з багатоточковими пасками безпеки. Силовий агрегат та шасі залишились стоковими – під капотом спорткара встановлений 6-літровий W12, потужністю 635 к.с. і 900 Нм, котрий працює у зв’язці з 8-ступінчастим автоматом.

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