Bentley готовит новый электрический кроссовер: подробности

Как сообщает Carscoops, Bentley обнародовала планы относительно электрического роскошного городского внедорожника. В модельном ряду бренда новинка будет размещаться под Bentayga. Кроме того, эта новая модель также обещает быть более изящной, согласно тизеру, опубликованному маркой.

Читайте также: Россияне в Подмосковье наладили несанкционированный выпуск автомобилей Mercedes-Benz

Виртуальный художник Theottle решил поделиться собственным представлением будущего кроссовера, поэтому использовал новый Audi Q6 e-tron как основу, а затем внес ряд визуальных изменений, чтобы придать ему стиль Bentley. Конечно, серийная модель будет выглядеть немного иначе, однако пока подробностей о ней немного, эта визуализация является достаточно интересной.

В целом дизайн кроссовера напоминает эксклюзивный Mulliner Batur, ограниченную серийную модель, которую Bentley представила несколько лет назад. Автомобиль имеет ту же решетку радиатора, воздухозаборники и изящные фары, которые имеют более овальную форму, чем те, что используются в других моделях британского автопроизводителя.

Также интересно: В Украине представили новый бюджетный кроссовер Renault Kardian

Bentley держит в тайне подробности о своем будущем роскошном городском внедорожнике. Компания планирует представлять новый BEV или PHEV каждый год с 2026 по 2035 год, с целью перехода на полностью электрический модельный ряд к концу этого периода.