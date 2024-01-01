Bentley готує новий електричний кросовер: подробиці

Як повідомляє Carscoops, Bentley оприлюднила плани щодо електричного розкішного міського позашляховика. В модельному ряду бренду новинка розміщуватиметься під Bentayga. Крім того, ця нова модель також обіцяє бути витонченішою, згідно з тизером, опублікованим маркою.

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Віртуальний художник Theottle вирішив поділитись власним уявленням майбутнього кросовера, тому використав новий Audi Q6 e-tron як основу, а потім вніс низку візуальних змін, щоб надати йому стиль Bentley. Звичайно, серійна модель виглядатиме трішки інакше, проте поки подробиць про неї небагато, ця візуалізація є досить цікавою.

Загалом дизайн кросовера нагадує ексклюзивний Mulliner Batur, обмежену серійну модель, яку Bentley представила кілька років тому. Автомобіль має ту саму решітку радіатора, повітрозабірники та витончені фари, які мають більш овальну форму, ніж ті, що використовуються в інших моделях британського автовиробника.

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Bentley тримає в таємниці подробиці про свій майбутній розкішний міський позашляховик. Компанія планує представляти новий BEV або PHEV щороку з 2026 по 2035 рік, з метою переходу на повністю електричний модельний ряд до кінця цього періоду.