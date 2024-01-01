Bentley поделилась тизерным изображением нового Flying Spur

Как сообщает Motor1, Bentley опубликовала тизерное изображение нового седана. На фото заметно, что модель сохранит фирменные круглые фары, тогда как нижняя часть бампера напоминает новый Continental GT. Однако, самые главные инновации скрыты под капотом.

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Новинка будет предлагаться с гибридной силовой установкой, которая представляет собой 4,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, работающий с единственным электродвигателем, установленным в трансмиссии.

Автопроизводитель говорит, что Flying Spur может преодолеть на электротяге не менее 70 км. Компания не раскрывает других технических подробностей, но, вполне вероятно, это гибридная установка, которую также используют Continental GT и новый Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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Общая мощность системы составляет 771 лошадиную силу. В таком случае аккумулятор будет иметь емкость 25,9 кВт-ч, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 330 км/ч. Bentley говорит, что больше подробной информации о Flying Spur поступит позже.