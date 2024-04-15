За свою историю компания Bently представила немало престижных и редких моделей, однако этот Bacalar один из 12 экземпляров, которые были выпущены и, пожалуй, является одним из самых редких автомобилей бренда. Сообщается, что его уже готовят к продаже.

Модель Bentley Bacalar – это лимитированная модель, разработанная Bentley и компании Mulliner, занимающейся производством кузовов. Кабриолет напоминает концепт EXP 100 GT. Хотя автомобиль создан на базе Continental GT он имеет очень мало общих деталей.

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В отличие от концепта EXP 1000 GT, который был оснащен электрической силовой установкой, Bacalar оснащен 6,0-литровым твин-турбо двигателем W12, который развивает 650 л.с., что делает его мощнее Continental GT.

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. Всего было изготовлено 12 экземпляров. Автомобиль, который планируют продать на аукционе, является последним из изготовленных.

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Этот Bacalar имеет темно-зеленый цвет кузова, оригинальные колесные диски, черный кожаный салон с оранжевыми элементами и пробег в 192 км. Он имеет отличное состояние и, наверное, даже сохранил запах нового авто.

Сейчас этот автомобиль выставлен на продажу на аукционе Indy 2024, который состоится с 10 по 18 мая. Сообщается, что торги за этот лот состоятся 17 числа. Аукционный дом Mecum, которое зарегистрировало авто на продажу, не обнародует стартовую цену этого Bacalar.

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Стоимость нового Bentley Bacalar Roadster на момент старта продаж превышала два миллиона долларов. Учитывая, что этот автомобиль имеет небольшой пробег и, фактически, является новым, стоимость лота может быть примерно такой же.