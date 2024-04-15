За свою історію компанія Bently представила немало престижних та рідкісних моделей, проте цей Bacalar один з 12 екземплярів, які було випущено й, мабуть, є одним з найрідкісніших автомобілів бренду. Повідомляється, що його вже готують до продажу.

Модель Bentley Bacalar – це лімітована модель, розроблена Bentley та компанії Mulliner, що займається виробництвом кузовів. Кабріолет нагадує концепт EXP 100 GT. Хоч автомобіль створено на базі Continental GT він має надзвичайно мало спільних деталей.

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На відміну від концепту EXP 1000 GT, який було оснащено електричною силовою установкою, Bacalar оснащено 6,0-літровим твін-турбо двигуном W12, який розвиває 650 к.с., що робить його потужнішим за Continental GT.

Двигун працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями та повним приводом. Всього було виготовлено 12 екземплярів. Автомобіль, який планують продати на аукціоні, є останнім з виготовлених.

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Цей Bacalar має темнозелений колір кузова, оригінальні колісні диски, чорний шкіряний салон з помаранчевими елементами та пробіг в 192 км. Він має чудовий стан й, напевно, навіть зберіг запах нового авто.

Нині цей автомобіль виставлено на продаж на аукціоні Indy 2024, який відбудеться з 10 по 18 травня. Повідомляється, що торги за цей лот відбудуться 17 числа. Аукціонний дім Mecum, яке зареєструвало авто на продаж, не оприлюднює стартову ціну цього Bacalar.

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Вартість нового Bentley Bacalar Roadster на момент старту продажів перевищувала два мільйони доларів. Враховуючи, що цей автомобіль має невеликий пробіг і, фактично, є новим, вартість лоту може бути приблизно такою ж.