У 1980-90-х роках султан Брунею витратив мільярди доларів на купівлю 7000 автомобілів в свою колекцію. Цей синій Bentley Turbo R Wagon є справді унікальним представником спадку королівської родини.

Всього за спеціальним замовленням султана було створено 11 таких авто й це останній екземпляр. Дизайн цього Bentley створив Роберт Янкель. Автомобілю подовжили колісну базу та обладнали повним приводом.

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Подейкують, що на той час ця модель коштувала в 12 разів дорожче за звичайний Turbo R. Під капотом автомобіля сховано V8 з турбонаддувом, об’ємом 6,75 літра потужністю 298 к.с.

Усі 11 автомобілі мали різний інтер’єр з використанням шкіри та дерева. Цей екземпляр було виконано з салоном, колір якого нагадує колірну гаму готелю Empire, побудованого братом султана. Відомо також про варіант з червоним салоном.

В задній частині авто встановлено аудіосистему, а на даху – рейлінги, подібно до тих, які мав універсал Mercedes-Benz W123. Нині цей автомобіль є єдиним екземпляром, який більше не належить королівській родині, адже його було імпортовано в Велику Британію.

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Відомо, що всього в колекції султана було понад 300 автівок Bentley, зокрема такі моделі, як: Buccaneer, Camelot, Java, Phoenix, Imperial, Rapier, Pegasus, Silverstone і Spectre.