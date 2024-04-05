Ford Model T здійснив справжню революцію в автомобільній індустрії, ставши першим масовим автомобілем у світі. Нині вони є бажаною річчю для колекціонерів.

Один з таких Ford Model T 1923 року випуску зараз продають на аукціоні Garage Kept Motors. Орієнтовна вартість всього 16 900 доларів, що не так вже й багато, як за автомобіль зі сторічною історією.

Читайте також: На продаж виставлено один з найперших автомобілів Honda

Цей екземпляр виконано в класичному для Model T чорному кольорі. Авто має дах, який можна скласти, дві фари та один ліхтар позаду. Оригінальне запасне колесо також збереглось. Салон Model T аж ніяк не можна порівнювати з інтер’єрами сучасних автівок.

Фактично він являє собою звичайну дерев’яну лавку, обтягнуту шкірою, кермо, три педалі та декілька датчиків. В 1930-х роках в США прості ентузіасти та фанати швидкості почали перероблювати Ford Model T на хот-роди, а тому, можна вважати за диво, що цей екземпляр зберігся до наших днів в оригінальному стані.

Також цікаво: Електричний Hummer EV вже розбили та продали на аукціоні

Під капотом авто має 2,9-літровий чотирициліндровий двигун, що працює в парі з двоступеневою коробкою передач. Власник описав агрегат як “напрочуд надійний” та додав, що покупець, який придбає це авто, зможе повернутись назад у минуле.