Ford Model T совершил настоящую революцию в автомобильной индустрии, став первым массовым автомобилем в мире. Сейчас они являются желанной вещью для коллекционеров.

Один из таких Ford Model T 1923 года выпуска сейчас продают на аукционе Garage Kept Motors. Ориентировочная стоимость всего 16 900 долларов, что не так уж и много, как за автомобиль со столетней историей.

Читайте также: На продажу выставлен один из самых первых автомобилей Honda

Этот экземпляр выполнен в классическом для Model T черном цвете. Авто имеет крышу, которую можно сложить, две фары и один фонарь сзади. Оригинальное запасное колесо также сохранилось. Салон Model T отнюдь нельзя сравнивать с интерьерами современных автомобилей.

Фактически он представляет собой обычную деревянную скамейку, обтянутую кожей, руль, три педали и несколько датчиков. В 1930-х годах в США простые энтузиасты и фанаты скорости начали переделывать Ford Model T на хот-роды, а потому, можно считать чудом, что этот экземпляр сохранился до наших дней в оригинальном состоянии.

Также интересно: Электрический Hummer EV уже разбили и продали на аукционе

Под капотом авто имеет 2,9-литровый четырехцилиндровый двигатель, работающий в паре с двухступенчатой коробкой передач. Владелец описал агрегат как "удивительно надежный" и добавил, что покупатель, который приобретет это авто, сможет вернуться назад в прошлое.