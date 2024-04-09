В 1980-90-х годах султан Брунея потратил миллиарды долларов на покупку 7000 автомобилей в свою коллекцию. Этот синий Bentley Turbo R Wagon является поистине уникальным представителем наследия королевской семьи.

Всего по специальному заказу султана было создано 11 таких авто и это последний экземпляр. Дизайн этого Bentley создал Роберт Янкель. Автомобилю удлинили колесную базу и оборудовали полным приводом.

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Поговаривают, что в то время эта модель стоила в 12 раз дороже обычного Turbo R. Под капотом автомобиля спрятан V8 с турбонаддувом, объемом 6,75 литра мощностью 298 л.с.

Все 11 автомобилей имели разный интерьер с использованием кожи и дерева. Этот экземпляр был выполнен с салоном, цвет которого напоминает цветовую гамму отеля Empire, построенного братом султана. Известно также о варианте с красным салоном.

В задней части авто установлена аудиосистема, а на крыше – рейлинги, подобно тем, которые имел универсал Mercedes-Benz W123. Сейчас этот автомобиль является единственным экземпляром, который больше не принадлежит королевской семье, ведь он был импортирован в Великобританию.

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Известно, что всего в коллекции султана было более 300 автомобилей Bentley, в частности такие модели, как: Buccaneer, Camelot, Java, Phoenix, Imperial, Rapier, Pegasus, Silverstone и Spectre.