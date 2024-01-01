Bentley поділилась тизерним зображенням нового Flying Spur

Як повідомляє Motor1, Bentley опублікувала тизерне зображення нового седана. На фото помітно, що модель збереже фірмові круглі фари, тоді як нижня частина бампера нагадує новий Continental GT. Проте, найголовніші інновації приховано під капотом.

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Новинка пропонуватиметься з гібридною силовою установкою, яка являє собою 4,0-літровий двигун із подвійним турбонаддувом, що працює з єдиним електродвигуном, встановленим в трансмісії.

Автовиробник каже, що Flying Spur може подолати на електротязі щонайменше 70 км. Компанія не розкриває інших технічних подробиць, але, цілком ймовірно, це гібридна установка, яку також використовують Continental GT та новий Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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Загальна потужність системи становить 771 кінську силу. В такому разі акумулятор матиме ємність 25,9 кВт-год, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 330 км/год. Bentley каже, що більше детальної інформації про Flying Spur надійде згодом.