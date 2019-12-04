Британская фирма соберет лишь 15 таких машин.

В июне этого года люксовый спорткар Bentley Continental GT установил рекорд по подъему на гору Pikes Peak для серийных автомобилей. После этого специалисты подразделения Mulliner начали работу над праздничной спецверсией купе для клиентов и только сейчас представили свое творение. Автомобиль носит название Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition и будет выпущен в количестве 15 единиц.

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Особый Continental GT окрашен в созданный специально для него "изумрудно-хвойный" цвет Bentley Radium. Зелеными акцентами также украшены тормозные суппорты автомобиля и шины. Немного зелени осталось и для отделки салона. Кроме того, интерьер спорткара изобилует карбоном, а на пассажирской стороне торпедо изображено маршрут трассы Pikes Peak и время, показанное рекордным Bentley – на случай, если владелец решит превзойти достижения фирмы.

Все спецверсии машины будут оснащаться двигателем W12 мощностью в 626 л.с. Заказчики могут выбрать также решетку радиатора с надписью "100" – опция, посвященная возрастной годовщине марки. Стандартными для модели являются 22-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero Colour Edition.

Фото: Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition / Bentley

Цены на Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition зависят от спецификации покупателя, поэтому официального прайса, как такового, нет. В Европе обычный Continental GT 2020 модельного года стоит от 200 тысяч евро. В Украине доступен автомобиль предыдущего поколения с ценником в 7 118 000 гривен – почти 300 тысяч долларов.

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