Британська фірма збере лише 15 таких машин.

У червні цього року люксовий спорткар Bentley Continental GT встановив рекорд з підйому на гору Pikes Peak для серійних автомобілів. Після цього спеціалісти підрозділу Mulliner почали роботу над святковою спецверсією купе для клієнтів і лише зараз представили своє творіння. Автомобіль носить назву Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition і буде випущений у кількості 15 одиниць.

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Особливий Continental GT пофарбований у створений спеціально для нього “смарагдово-хвойний” колір Bentley Radium. Зеленими акцентами також прикрашені гальмівні супорти автомобіля та шини. Трохи зелені залишилось і для оздоблення салону. Крім того, інтер’єр спорткара рясніє карбоном, а на пасажирському боці торпедо зображено маршрут траси Pikes Peak та час, показаний рекордним Bentley – на випадок, якщо власник вирішить перевершити досягнення фірми.

Всі спецверсії машини будуть оснащуватися двигуном W12 потужністю у 626 к.с. Замовники можуть обрати також решітку радіатора з написом “100” – опція, присвячена віковій річниці марки. Стандартними для моделі є 22-дюймові колісні диски з шинами Pirelli P Zero Colour Edition.

Фото: Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition / Bentley

Ціни на Bentley Continental GT Pikes Peak Limited Edition залежать від специфікації покупця, тому офіційного прайсу, як такого, немає. У Європі звичайний Continental GT 2020 модельного року коштує від 200 тисяч євро. В Україні доступний автомобіль попереднього покоління з цінником у 7 118 000 гривень – майже 300 тисяч доларів.

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