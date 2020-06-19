Среди самой молодой аудитории то же есть большие поклонники Bentley и британский автопроизводитель решил порадовать их особыми игрушками. Платить за которые, конечно, придется родителям.

Новая коллекция фирменных товаров от Bentley включает игрушки и развлечения, одежда и аксессуары для детей.

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Игрушки Bentley заинтересуют, прежде всего, мальчиков: игрушечные машинки и трехуровневый гараж с вертолетной площадкой на крыше, машинки-самокаты, безусловно, будут радовать мальчишек. Однако есть кое-что и для девочек: мягкие игрушки и пазлы от Bentley.

Фото: игрушки из новой колекции Bentley / Bentley

Удовольствие это не из дешевых. Самый дорогой в коллекции это автосамокат Bentley Blower Ride On Car с деревянным гаражом. Он оценен в 3200 фунтов стерлингов (3533 евро). Остальные товары стоят от 15 до 95 фунтов.

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