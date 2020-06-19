Серед наймолодшої аудиторії є великі шанувальники Bentley і британський автовиробник вирішив потішити їх особливими іграшками. Платити за які, звісно, доведеться батькам.

Нова колекція фірмових товарів від Bentley включає іграшки та розваги, одяг і аксесуари для дітлахів.

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Іграшки Bentley зацікавлять, передусім, хлопчиків: іграшкові машинки та трирівневий гараж з вертолітним майданчиком на даху, машинки-самокати, безумовно, будуть тішити хлопців. Однак є дещо і для дівчаток: м’які іграшки та пазли від Bentley.

Фото: іграшки з нової колекції Bentley / Bentley

Задоволення це не з дешевих. Найдорожчим у колекції є автосамокат Bentley Blower Ride On Car з дерев’яним гаражем. Він оцінений у 3200 фунтів стерлінгів (3533 євро). Решта товарів коштують від 15 до 95 фунтів.

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