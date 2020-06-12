Бетмена можна купити в комплекті з машинкою.

Комікси та колекційні фігурки сьогодні повсюди, вони стали частиною поп-культури. Не обійшло масове захоплення і ювелірний дім Swarovski, майстри якого створили кілька елегантних “прес-пап’є” для великих шанувальників Бетмена.

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Рушіями популярності коміксів виступають DC та Marvel, які створили у нашому світі паралельні всесвіти з супергероями. Найвідомішим персонажем DC Comics є Бетмен, якого ми любимо за протиборство злу і його ефектні машини. До речі, нещодавно у соцмережах засвітились фотографії нового Бетмобіля для фільма Бетмен 2021 року.

Фото: Бетмобіль і Бетмен від Swarovski / Swarovski

В очікуванні виходу на екрани нової стрічки про чоловіка-кажана, фанати можуть потішити себе колекційними фігурками від Swarovski. Звісно, з чорними кристалами та високими цінниками.



Сайт Swarovski пропонує дві модельки Бетмобіля. Перша виготовлена із одного кристала і має довжину майже 15 сантиметрів, ширину 3,4 і висоту 6. Чорний кришталь має 473 грані, які утворюють досить деталізований кузов супергеройського авто. Коштує така прикраса для кабінету 599 доларів.



Ще стільки ж коштує фігурка самого Бетмена. Разом в комплекті вони обійдуться у 1050 доларів. Та це ще не все.

Виключно онлайн Swarovski пропонує обмежену серію з 200 статуеток ручної роботи, прикрашених понад 16 000 кристалів. Чорні гумові покришки та поліровані металеві деталі довершують вишуканий дизайн. “Предмет прикраси. Не іграшка. Не підходить для дітей до 15 років”, – нагадує сайт Swarovski в описі машинки за 11 500 доларів.

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