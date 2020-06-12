Бэтмена можно купить в комплекте с машинкой.

Комиксы и коллекционные фигурки сегодня повсюду, они стали частью поп-культуры. Не обошел вниманием массовое увлечение и ювелирный дом Swarovski, мастера которого создали несколько элегантных "пресс-папье" для больших поклонников Бэтмена.

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Двигателями популярности комиксов выступают DC и Marvel, которые создали в нашем мире параллельные вселенные с супергероями. Самым известным персонажем DC Comics является Бэтмен, которого мы любим за противостояние злу и его эффектные машины. Кстати, недавно в соцсетях засветились фотографии нового Бэтмобиля для фильма Бэтмен 2021 года.

Фото: Бэтмобиль и Бэтмен от Swarovski / Swarovski

В ожидании выхода на экраны нового фильма о человеке-летучей мыше, фанаты могут побаловать себя коллекционными фигурками от Swarovski. Конечно, с черными кристаллами и высокими ценниками.

Сайт Swarovski предлагает две модельки Бэтмобиля. Первая изготовлена из одного кристалла и имеет длину около 15 сантиметров, ширину 3,4 и высоту 6. Черный хрусталь имеет 473 грани, которые образуют достаточно детализированный кузов супергеройского авто. Стоит такое украшение для кабинета 599 долларов.

Еще столько же стоит фигурка самого Бэтмена. Всего в комплекте они обойдутся в 1050 долларов. Но это еще не все.

Исключительно онлайн Swarovski предлагает ограниченную серию из 200 статуэток ручной работы, украшенных более 16 000 кристаллов. Черные резиновые покрышки и полированные металлические детали дополняют изысканный дизайн. "Предмет украшения. Не игрушка. Не подходит для детей до 15 лет", – напоминает сайт Swarovski в описании машинки за 11 500 долларов.

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