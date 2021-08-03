Заправим "сотый" бензин в кроссовер Audi Q5 и сравним динамические показатели на обычном А-05 и на F-100, который продается в сети АЗС KLO.

Производители автомобилей с высокофорсированными двигателями рекомендуют заправлять их бензином с октановым числом 98 и выше. Только в таком случае они гарантируют те высокие динамические характеристики, заявленные в заводских данных. Впрочем, высокооктановый бензин может "добавить сил" и другим современным автомобилям.

Немного теории

Спортивные автомобили, участвующие кольцевых гонках или ралли, заправляют специальным бензином, октановое число которого достигает 102 единиц. Однако его не продают на обычных АЗС, поэтому для украинцев недавно стал доступен бензин с октановым числом 100. Это горючее под названием АИ-100-К5-Евро производства "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" из Беларуси, которое продается на многих АЗК сети KLO.

Также интересно: 5 странных фактов о бензине в СССР

Главная его особенность – бензин не содержит присадок, которые увеличивают октановое число. Самое большое преимущество "сотого" бензина перед горючим с меньшим октановым числом – повышенная детонационная стойкость. Сбалансированный фракционный состав с температурой конца кипения 191оС – это ниже, чем у обычных бензинов (до 210оС).

Такой бензин может дольше работать на высоких оборотах, то есть в экстремальных условиях разгона автомобиля, без негативных последствий для двигателя. Это обеспечивает лучшие динамические качества автомобиля, уменьшает расход топлива и увеличивает срок службы масла без ухудшения его показателей. Поэтому систематическое использование бензина АИ-100-К5-Евро на современных двигателях обеспечит уменьшение износа деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Наибольший эффект должен быть заметен на двигателях с высокой степенью сжатия и системой наддува воздуха (турбиной или компрессором). А вот в старые автомобили, которые настроены на низкооктановый бензин, F-100 лучше не заправлять. Единственный недостаток, который останавливает заливать "сотый" постоянно – его цена на 10-15% выше, чем стандартного А-95.

Испытываем

Испытания горючего F-100 провели на кроссовере Audi Q5 первого поколения 2015 года изготовления с двигателем 2,0 TFSI. Этот двигатель с послойным впрыском топлива в цилиндры и турбонаддувом обладает мощностью 225 л.с. Американская версия модели оснащена двигателем системы Flux Fuel – то есть может потреблять как "чистый" бензин с октановым числом 95 и выше, так и спиртовую смесь Е-85, то есть с содержанием этанола до 85%.

Чтобы почувствовать разницу на различных видах топлива, пришлось выкатать "девяносто пятый" почти до сухого бака. Затем на АЗК KLO залили полный бак F-100 и поездили еще километров двадцать. Теперь точно в цилиндры попал "сотый" – можно сравнивать. К моему большому удивлению, разница в поведении стала ощутима сразу. Автомобиль будто добавил к своим 225 "лошадкам” еще пятьдесят. Он очень резко начал реагировать на нажатие педали газа. Автомобиль разгонялся удивительно живо, а звук под капотом побуждал нажимать еще. Теперь "спруты" с места и обгоны стали практически моментальными, автомобиль будто потерял несколько лишних сотен килограммов. Вот это фитнес!

Также интересно: поедет ли автомобиль на бензине для зажигалок?

Однако субъективные ощущения улучшения динамики – это не доказательство. Иногда машина лучше едет даже в хорошую погоду или под любимую музыку. Поэтому мы проверили динамику на различных видах топлива с помощью прибора, который помогает нам при тест-драйвах новых автомобилей – Dragy. Этот GPS-датчик устанавливается под лобовым стеклом, чтобы он "видел" несколько спутников. А данные о динамике отражаются на специальной программе в смартфоне, причем даже одновременно с записью видео.

Поэтому выезжаем на пустую и ровную трассу и начинаем измерения. Согласно заводским характеристикам, этот автомобиль должен разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунду. Делаем 5 замеров – действительно, лучший результат почти "официальный" – 7,3 секунды. Среди пяти попыток средняя – 7,6 секунды. Неплохо!

Когда выкатали весь "сотый" и заправили полный бак А-95, повторили замеры на той же дороге и при аналогичной погоде. Средний показатель вышел 8,5 секунды до сотни, то есть где-то на секунду хуже. Это действительно ощутимая разница!

Насколько "сотый" влияет на "здоровье" двигателя, за короткий тест определить невозможно. Расход топлива тоже требует серьезных и длительных испытаний. Ведь улучшенная динамика побуждает чаще и активнее нажимать на газ, а это совсем не об экономии. Зато в спокойном режиме на привычных маршрутах расход будто действительно снизился на 0,5 литров на 100 км. Однако, как говорится, "это не точно".

Таким образом, наш тест бензина F-100 с заправок KLO показал, что у современного автомобиля с турбонаддувом и прямым впрыском динамика действительно улучшается, причем существенно. Поэтому даже несмотря на чуть более высокую стоимость я теперь будет иногда заправлять в свою Audi "сотый", – когда захочется добавить в жизнь немного адреналина и хорошего настроения.