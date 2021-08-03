Заправимо "сотий" бензин в кросовер Audi Q5 та порівняємо динамічні показники на звичайному А-05 та на F-100, який продається в мережі АЗС KLO.

Виробники автомобілів з високофорсованими двигунами рекомендують заправляти їх бензином з октановим числом 98 і вище. Лише в такому випадку вони гарантують ті високі динамічні характеристики, які заявлені в заводських даних. Втім, високооктановий бензин може "додати сил" й іншим сучасним автомобілям.

Трохи теорії

Спортивні автомобілі, які беруть участь кільцевих перегонах чи ралі, заправляють спеціальним бензином, октанове число якого сягає 102 одиниці. Однак його не продають на звичайних АЗС, тож для українців віднедавна став доступний бензин з октановим числом 100. Це пальне під назвою АИ-100-К5-Євро виробництва "Мозирський нафтопереробний завод" з Білорусі, яке продається на багатьох АЗК мережі KLO.

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Головна його особливість – бензин не містить присадок, які збільшують октанове число. Найбільша перевага "сотого" бензину перед пальним з меншим октановим числом – підвищена детонаційна стійкість. Збалансований фракційний склад з температурою кінця кипіння 191оС - це нижче, ніж у звичайних бензинів (до 210оС.).

Такий бензин може довше працювати на високих обертах, тобто в екстремальних умовах розгону автомобіля, без негативних наслідків для двигуна. Це забезпечує кращі динамічні якості автомобіля, зменшує витрату палива та збільшує термін використання оливи без погіршення її показників. Тому систематичне використання бензину АИ-100-К5-Евро на сучасних двигунах забезпечить зменшення спрацювання деталей циліндро-поршневої групи та кривошипно-шатунного механізму.

Найбільший ефект має бути помітним на двигунах з високим ступенем стиснення та системою наддуву повітря (турбіною чи компресором). А от у старі автомобілі, які налаштовані на низькооктановий бензин, F-100 краще не заправляти. Єдина пересторога, яка зупиняє заливати "сотий" постійно – його ціна на 10-15% вища, ніж стандартного А-95.

Випробовуємо

Випробування пального F-100 зробили на кросовері Audi Q5 першого покоління 2015 року виготовлення з двигуном 2,0 TFSI. Цей двигун з пошаровим впорскуванням пального в циліндри та турбонаддувом має потужність 225 к.с. Американська версія моделі має двигун системи Flux Fuel – тобто може споживати як "чистий" бензин з октановим числом 95 та вище, так і спиртову суміш Е-85, тобто з вмістом етанолу до 85%.

Щоб відчути різницю на різних видах пального, довелось виїздити "дев'яносто п'ятий" майже до сухого баку. Потім на АЗК KLO залили повний бак F-100 і поїздили ще кілометрів двадцять. Тепер точно в циліндри потрапив "сотий" – можна порівнювати. На мій превеликий подив, різниця в поведінці стала відчутна одразу. Автомобіль ніби додав до своїх 225 "конячок" ще з п'ятдесят. Він дуже різко почав реагувати на натискання педалі газу. Автомобіль розганявся напрочуд жваво, а звук під капотом спонукав натискати ще. Тепер "спрути" з місця та обгони стали практично моментальними, авто ніби втратило кілька зайвих сотень кілограмів. Оце так фітнес!

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Однак суб'єктивні відчуття покращення динаміки – це не доказ. Деколи машина краще їде навіть в гарну погоду чи під улюблену музику. Тому ми перевірили динаміку на різних видах пального за допомогою приладу, який вимірює нам прискорення при тест-драйвах нових автомобілів – Dragy. Цей GPS-датчик встановлюється під лобовим склом, щоб він "бачив" кілька супутників. А дані про динаміку відображаються на спеціальній програмі в смартфоні, причому навіть одночасно з записом відео.

Тож виїжджаємо на пусту та рівну трасу і починаємо вимірювання. Згідно з заводськими характеристиками, це авто має розганятися до 100 км/год за 7,1 секунди. Робимо 5 замірів – дійсно, найкращий результат майже "офіційний" – 7,3 секунди. Серед п'яти спроб середня – 7,6 секунди. Непогано!

Коли виїздили весь "сотий" та заправили повний бак А-95, повторили заміри тією ж дорогою та за аналогічної погоди. Середній показник вийшов 8,5 секунд до сотні, тобто десь на секунду гірше. Це справді відчутна різниця!

Наскільки "сотий" впливає на "здоров'я" двигуна, за короткий тест визначити неможливо. Щодо витрати пального, то це теж потребує серйозних та довготривалих випробувань. Адже покращена динаміка спонукає частіше та активніше натискати на газ, а це зовсім не про економію. Натомість в спокійному режимі на звичних маршрутах витрата ніби дійсно знизилась на 0,5 літрів на 100 км. Однак, як то кажуть, "це не точно".

Таким чином, наш тест бензину F-100 з заправок KLO показав, що у сучасного автомобіля з турбонаддувом та прямим впорскуванням динаміка дійсно покращується, причому суттєво. Тому навіть попри трохи вищу вартість, я тепер буду інколи заправляти у свою Audi "сотий", – коли захочеться додати в життя трохи адреналіну та гарного настрою.