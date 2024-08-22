Бензин и дизтопливо собираются запретить

В основе принятого документа прослеживается имплементация Директивы о возобновляемых источниках энергии (RED III) в национальное законодательство. Об этом пишет eurotransport.de.

Усилия должны направляться к увеличению использования возобновляемых источников энергии (электроэнергии в газ и электроэнергии в жидкость, также часто называют электронным топливом) или из биомассы (например, из отходов).

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Это означает, что транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания могут эксплуатироваться, но на тех видах топлива, которые сделаны из возобновляемых источников.

Развитие электромобильности, включая водородные транспортные средства в секторе коммерческих автомобилей, позволит еще больше сократить выбросы CO 2 в ближайшие годы.

"Этого недостаточно, поскольку транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания в Германии будут еще долго. Даже если цель федерального правительства по 15 миллионов электромобилей к 2030 году будет достигнута, на дорогах Германии все равно будет по крайней мере 40 миллионов легковых и грузовиков с двигателями внутреннего сгорания", – говорит президент VDA Хильдегард Мюллер.

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Для этих транспортных средств срочно нужны возобновляемые источники топлива. Поэтому VDA также выступает за субквоту RFNBO (возобновляемые виды топлива небиологического происхождения, то есть водородное и синтетическое топливо) в размере не менее пяти процентов на 2030 год.

Следует достичь больших ежегодных сокращений выбросов парниковых газов в топливном секторе. VDA призывает сократить выбросы парниковых газов за счет возобновляемых источников топлива в автомобильном транспорте на 60 процентов к 2035 году, на 90 процентов – к 2040 году и на 100 процентов к 2045 году.

"В интересах защиты климата ископаемое топливо не должно продаваться на немецких АЗС с 2045 года", – говорится в документе.