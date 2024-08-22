Бензин і дизпальне збираються заборонити

В основі прийнятого документа чітко прослідковується імплементація Директиви про відновлювані джерела енергії (RED III) у національне законодавство. Про це в деталях пише eurotransport.de.

Зусилля мають спрямовуватися до збільшення використання відновлюваних джерел енергії, наприклад, стягнення плати за поточне та відновлюване паливо для транспорту, яке виробляється з електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел (електроенергії в газ і електроенергії в рідину, також часто називають електронним паливом) або з біомаси (наприклад, з відходів).

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Це означає, що транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння можуть експлуатуватися здебільшого кліматично нейтрально, але це також створює стимули для зростання ринку транспортних засобів з нульовим рівнем викидів, таких як вантажівки на паливних елементах.

Розвиток електромобільності, включаючи водневі транспортні засоби в секторі комерційних автомобілів, дозволить значно скоротити CO2 у найближчі роки.

"У той же час цього недостатньо, оскільки транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння в Німеччині будуть ще довго. Навіть якщо мета федерального уряду щодо 15 мільйонів електромобілів до 2030 року буде досягнута, на дорогах Німеччини все одно буде принаймні 40 мільйонів легкових і вантажівок з двигунами внутрішнього згоряння", – каже президент VDA Хільдегард Мюллер.

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Для цієї популяції транспортних засобів терміново потрібні відновлювані джерела палива. Тому VDA також виступає за субквоту RFNBO (відновлювані види палива небіологічного походження, тобто водневе та синтетичне паливо) у розмірі щонайменше п’яти відсотків на 2030 рік.

Слід досягти більших щорічних скорочень викидів парникових газів у паливному секторі. VDA закликає скоротити викиди парникових газів шляхом відновлюваних джерел палива в автомобільному транспорті на 60 відсотків до 2035 року, на 90 відсотків – до 2040 року і на 100 відсотків до 2045 року.

"В інтересах захисту клімату викопне паливо не повинно продаватися на німецьких АЗС з 2045 року", – йдеться в документі.