Беспилотная авиация получила наземную поддержку из бусов Volkswagen Transporter

Транспорт передан в хорошем техническом состоянии, но некоторая его часть уже в местах базовой дислокации воинской части будет переоборудована под специальные нужды. Остальная техника уже на днях отправляется в зону боевых действий для пополнения подразделений.

Об этих бусах редакция Авто24 рассказывала часто, подавала описания. Из сообщения MK Foundation становится понятно, что нынешний пакет техники ничем не отличается от предыдущих – стандартный цвет покраски и традиционные для благотворительной организации надписи, что воспринимаются как камуфляжная атрибутика.

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Основной парк переданных автомобилей будет работать с экипажами БПЛА, остальные будут обеспечивать подвоз продуктов, снаряжения и оборудования. Всего за время войны MK Foundation передал упомянутой бригаде 159 бусов Volkswagen Transporter.

"Это многоцелевая техника, достаточно надежная, но, к сожалению, это расходный материал, и нам их надо много. Автомобили ездят непосредственно на боевых задачах и там очень опасно. Но они действительно помогают. Машина очень удачная: бусики выручают", – делится военнослужащий с позывным "Кратос".

В то же время в Благотворительной организации подытожили сделанное за зиму. В течение трех месяцев, начиная с 1 декабря и заканчивая 28 февраля, 43 воинские части получили от MK Foundation транспорт. Такое усиление автопарка стало очень важным для боевых подразделений.

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За зиму в войска Сил обороны передано 86 автомобилей. Еще 11 реанимобилей получило Военно-медицинское управление СБУ.

Бусы благотворителей служат в подразделениях логистики, БПЛА, используются как мобильные мастерские и медэваки. Реанимобили уже спасают жизни – они эвакуируют раненых из прифронтовых госпиталей, встречают эвакуационные поезда и доставляют военных на лечение.

Весенний сезон Благотворительная организация также должна провести результативно. Начало уже положено.

Фото: MK Foundation