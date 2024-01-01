Безпілотна авіація отримала наземну підтримку з бусів Volkswagen Transporter

Транспорт передано в гарному технічному стані, але деяка його частина вже в місцях базової дислокації військової частини буде переобладнано під спеціальні потреби. Решта техніки вже днями вирушає у зону бойових дій для поповнення підрозділів.

Про ці буси редакція Авто24 розповідала часто, подавала описи. З повідомлення MK Foundation стає зрозуміло, що нинішній пакет техніки нічим не відрізняється від попередніх – стандартний колір фарбування та традиційні для благодійної організації написи, що сприймаються як камуфляжна атрибутика.

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Основний парк переданих автівок працюватиме з екіпажами БПЛА, решта забезпечуватиме підвіз продуктів, спорядження та обладнання. Загалом за час війни MK Foundation передав згаданій бригаді 159 бусів Volkswagen Transporter.

"Це багатоцільова техніка, достатньо надійна, але, на жаль, це розхідний матеріал, і нам їх треба багато. Автомобілі їздять безпосередньо на бойових завданнях і там дуже небезпечно. Але вони дійсно допомагають. Машина дуже вдала: бусики виручають", – ділиться військовослужбовець з позивним "Кратос ".

Водночас у Благодійній організації підсумували зроблене за зиму. Протягом трьох місяців, починаючи з 1 грудня та закінчуючи 28 лютого, 43 військові частини отримали від MK Foundation транспорт. Таке посилення автопарку стало дуже важливим для бойових підрозділів.

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За зиму у війська Сил оборони передано 86 автівок. 11 реанімобілів отримало Військово-медичне управління СБУ.

Буси благодійників служать в підрозділах логістики, БПЛА, використовуються як мобільні майстерні та медеваки. Реанімобілі вже рятують життя – вони евакуюють поранених із прифронтових шпиталів, зустрічають евакуаційні потяги та доправляють військових на лікування.

Весняний сезон Благодійна організація також має провести результативно. Початок вже покладено.

Фото: MK Foundation