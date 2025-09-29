Беспилотный грузовик впервые самостоятельно прошел границу между двумя странами

Об очередном достижении в трансграничной логистике рассказала компания по технологиям мобильности Einride. Этот поставщик цифровых, электрических и автономных решений для автомобильных грузовых перевозок назвал такое событие исторической вехой в эксплуатации электрического автономного транспортного средства без водителя-человека на борту.

Такое испытание организовано в рамках программы ЕС MODI, целью которой является разработка новых технологий для транспортной отрасли. Автономное пересечение границы состоялось на пограничном пункте Эрье и знаменует собой первое в мире беспроводное электрическое автономное пересечение границы страны.

Читайте также 26-тонные беспилотники Einride T-Pod уже работают на общественных дорогах в Швеции

Автономные трансграничные операции транспортными средствами являются сложными из-за различных национальных правил, а также технических барьеров, таких как несоответствие дорожных знаков и таможенных процедур. Норвежская таможенная служба Толлетатен поддержала эту инициативу из-за высокой актуальности автоматизации.

Впервые в мире беспилотный автомобиль прошел процедуру контроля на границе. Фото: Einride

Для преодоления всех процедур Einride интегрировала свои системы с норвежским цифровым таможенным решением (Digitoll) через своего партнера Q-Free, предварительно декларируя товары в цифровом формате для создания бесперебойного процесса таможенного оформления на границе. Транспортно-логистическая операция автономного управления благодаря бесшовной интеграции передового аппаратного и программного обеспечения удалась.

Читайте также Компания приобрела грузовик с автопилотом и отправляет его в рейс без водителя

Эта первая в мире демонстрация беспроводного электрического автономного пересечения границы и она является ключевым компонентом проекта MODI, который был софинансирован ЕС. Проект MODI имеет целью обеспечить безопасное внедрение тяжелых автономных транспортных средств в широком спектре рыночных применений, улучшая транспортную и логистическую отрасль путем ускорения внедрения решений подключенной, кооперативной и автоматизированной мобильности (CCAM).

Компания Einride интегрировала системы T-Pod с норвежским цифровым таможенным решением Digitoll. Фото: Einride

Грузоотправитель также остался доволен. В рамках испытаний транспортное средство было определено как тихоходное транспортное средство, загруженное почтовым грузом из Postnord. Груз доставлен вовремя, в целостности и в полном объеме.