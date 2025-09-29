Безпілотна вантажівка вперше самостійно пройшла кордон між двома країнами

Про чергове досягнення в транскордонній логістиці розповіла компанія з технологій мобільності Einride. Цей постачальник цифрових, електричних та автономних рішень для автомобільних вантажних перевезень назвав таку подію історичною віхою в експлуатації електричного автономного транспортного засобу без водія-людини на борту.

Таке випробування організовано в рамках програми ЄС MODI, метою якої є розробка нових технологій для транспортної галузі. Автономний перетин кордону відбувся на прикордонному пункті Ер'є та знаменує собою перший у світі бездротовий електричний автономний перетин кордону країни.

Читайте також 26-тонні безпілотники Einride T-Pod вже працюють на громадських дорогах у Швеції

Автономні транскордонні операції транспортними засобами є складними через різні національні правила, а також технічних бар'єрів, таких як невідповідність дорожніх знаків та митних процедур. Норвезька митна служба Толлетатен підтримала цю ініціативу через високу актуальність автоматизації.

Вперше у світі безпілотний автомобіль пройшов процедуру контролю на кордоні. Фото: Einride

Для подолання усіх процедур Einride інтегрувала свої системи з норвезьким цифровим митним рішенням (Digitoll) через свого партнера Q-Free, попередньо декларуючи товари в цифровому форматі для створення безперебійного процесу митного оформлення на кордоні. Транспортно-логістична операція автономного керування завдяки безшовній інтеграції передового апаратного та програмного забезпечення вдалася.

Читайте також Компанія придбала вантажівку з автопілотом та відправляє її в рейс без водія

Ця перша у світі демонстрація бездротового електричного автономного перетину кордону і вона є ключовим компонентом проєкту MODI, що був співфінансований ЄС. Проєкт MODI має на меті забезпечити безпечне впровадження важких автономних транспортних засобів у широкому спектрі ринкових застосувань, покращуючи транспортну та логістичну галузь шляхом прискорення впровадження рішень підключеної, кооперативної та автоматизованої мобільності (CCAM).

Компанія Einride інтегрувала системи T-Pod з норвезьким цифровим митним рішенням Digitoll. Фото: Einride

Вантажовідправник також залишився вдоволений. В рамках випробувань транспортний засіб був визначений як тихохідний транспортний засіб, завантажений поштовим вантажем з Postnord. Вантаж доставлено вчасно, в цілісності та в повному обсязі.