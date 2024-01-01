Билл Гейтс стал совладельцем трех автобрендов: чьи акции облюбовал

Приобретение акций Paccar долларовый миллиардер считает удачным инвестированием, поскольку речь идет об одном из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире – американских брендов Peterbilt и Kenworth, а также европейского бренда DAF. Об этом пишет 40ton.net.

Вероятно, Билл Гейтс принял свое решение, основываясь на стратегических прогнозах для рынка грузовых автомобилей. По мнению экспертов, уже в 2025 году в этом сегменте ожидается рост сбыта новых транспортных средств, а вместе с ними и стоимость самих производителей.

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Это даст инвестору шанс неплохо заработать. Прогноз имеет под собой основания, поскольку в ноябре Paccar похвастался 20-процентным ростом заказов на новые автомобили.

Здесь слева направо модели всех трех упомянутых выше брендов: Kenworth T680, Peterbilt 579 и DAF XG+. Фото: сайт 40ton.net

Здесь следует учесть то, что Билл Гейтс никогда необдуманных шагов не делает, он сначала семь раз отмеряет и потом принимает решение. Покупка акций Paccara – одна из двух крупных инвестиций, которые Гейтс сделал в последнее время.

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Кроме того, предприниматель решил купить акции логистического оператора FedEx общей стоимостью $273 млн. Это также подтверждает прогноз о том, что в 2025 году спрос на транспортные услуги значительно возрастет.