Білл Гейтс став співвласником трьох автобрендів: чиї акції вподобав

Придбання акцій Paccar доларовий мільярдер вважає вдалим інвестуванням, оскільки мова йде про одного з найбільших виробників вантажних автомобілів у світі – американських брендів Peterbilt і Kenworth, а також європейського бренду DAF. Про це пише 40ton.net.

Ймовірно, Білл Гейтс прийняв своє рішення, ґрунтуючись на стратегічних прогнозах для ринку вантажних автомобілів. На думку експертів, вже у 2025 році у цьому сегменті очікується зростання збуту нових транспортних засобів, а разом з ними й вартість самих виробників.

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Це дасть інвестору шанс непогано заробити. Прогноз має підґрунтя, оскільки в листопаді Paccar похвалився 20-відсотковим зростанням замовлень на нові автомобілі.

Тут зліва направо моделі усіх трьох згаданих вище брендів: Kenworth T680, Peterbilt 579 і DAF XG+. Фото: сайт 40ton.net

Тут слід зважити на те, що Білл Гейтс ніколи необдуманих кроків не робить, він спочатку сім разів відміряє і потім приймає рішення. Купівля акцій Paccara – одна з двох великих інвестицій, які Гейтс зробив останнім часом.

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Окрім того, підприємець вирішив купити акції логістичного оператора FedEx загальною вартістю $273 млн. Це також підтверджує прогноз про те, що у 2025 році попит на транспортні послуги значно зросте.