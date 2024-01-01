Битый Sprinter потерял во время транспортировки 1,5 тысячи долларов

На таможенном посту “Ужгород – автомобильный”, что на границе со Словакией, по сообщению Закарпатской таможни, пытались ввезти грузовой фургон по заниженной таможенной стоимости.

Во время таможенного контроля и проверки товаросопроводительных документов в представленных документах стоимость немного битого микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2017 года выпуска была прописана в 7,1 тыс. евро.

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Таможенники усомнились в правдивости указанной стоимости этого автомобиля, проданного словацкой фирмой для компании из Луцка.

При более детальном изучении дела выяснилось, что согласно экспортной декларации иностранных таможенных органов отправителем буса с такими реквизитами было нидерландское предприятие, а получателем – житель Ивано-Франковска.

Фото: Закарпатская таможня

Цена грузового "Спринтера" иностранными таможенниками также была прописана – 8,5 тыс. евро. Разница между реальной стоимостью и задекларированной всего 1,4 тыс. евро (63,5 тыс. грн). Это вызвало удивление, поскольку рисковать такой суммой нерентабельно с точки зрения экономии налогов. Возможно, во время транспортировки его повредили (на фото видно удар в переднюю часть), поэтому стоимость снизилась на сумму ремонта.

Впрочем, до решения суда последствия для владельца не очень утешительные. За предоставление таможне инвойса с ложными сведениями относительно отправителя, получателя и стоимости товара в отношении жителя Ивано-Франковска составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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По этой статье предусмотрен штраф от 50 до 100% от стоимости предметов правонарушения с их конфискацией.

Сейчас микроавтобус, оцененный в почти 400 тыс. грн, изъят, дело направят в суд для вынесения вердикта.